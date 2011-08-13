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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 13 августа 2011
Нюрнберг
13.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
56'
Т. Пекхарт
27'
М. Абделлауе
56'
К. Рауш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
Желтая карточка
Р. Цилер
Замена
М. Мендлер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Абделлауе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Рауш
ГОЛ! 1:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
Т. Чендлер
Желтая карточка
С. Пинту
Замена
К. Айглер
️️️️
Р. Мак
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
С. Шахед
Желтая карточка
Р. Шефер
Желтая карточка
Т. Чендлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
5
Клозе
2
Вольшайд
22
Чендлер
36
Коэн
35
Эссвайн
8
Фойлнер
3
Симонс
21
Мак
17
Пекхарт
4-3-1-2
20
Цилер
23
Шахед
2
Погатец
19
Шульц
5
Хагги
18
Пинту
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
35
Эссвайн
11
Мендлер
11
Мендлер
35
Эссвайн
36
Коэн
13
Хегелер
13
Хегелер
36
Коэн
21
Мак
8
Айглер
8
Айглер
21
Мак
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
13
Шлаудрафф
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
11
Конан
11
Конан
25
Абделлауе
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
21
Хеннинг Хаугер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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