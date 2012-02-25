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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Нюрнберг
Вердер - Нюрнберг: обзор матча 25 февраля 2012
Вердер
25.02.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
65'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Нюрнберг
+4
Желтая карточка
Р. Шефер
Желтая карточка
С. Папастатопулос
+4
Замена
К. Айглер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Д. Дидави
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
А. Коэн
️️️️
Х. Балич
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
З. Юнузович
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
А. Игньевски
️️️️
Т. Трибулл
ГОЛ! 0:1!
А. Эссвайн
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
З. Юнузович
19'
Желтая карточка
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Визе
3
Хартерц
19
Папастатопулос
16
Аффольтер
8
Фритц
28
Трибулл
16
Юнузович
44
Баргфреде
22
Марин
9
Розенберг
14
Писарро
4-5-1
1
Шефер
22
Чендлер
5
Марох
14
Глоушек
2
Вольшайд
13
Хегелер
8
Фойлнер
3
Симонс
5
Балич
35
Эссвайн
17
Пекхарт
28
Трибулл
22
Игньевски
22
Игньевски
28
Трибулл
9
Розенберг
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Розенберг
16
Юнузович
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
16
Юнузович
5
Балич
36
Коэн
36
Коэн
5
Балич
13
Хегелер
10
Дидави
10
Дидави
13
Хегелер
35
Эссвайн
8
Айглер
8
Айглер
35
Эссвайн
Остались в запасе
Вердер
Нюрнберг
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Вердер - Нюрнберг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
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