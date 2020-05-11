Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мануэль Гульде - статистика

Завершил карьеру
12 февраля 1991 (35), Маннхейм
#5 | Защитник
183 см | 73 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
28
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
11.05.2024
Хайденхайм
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
0 : 0
04.05.2024
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
27.04.2024
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1 : 1
21.04.2024
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
1 : 4
06.04.2024
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
0 : 3
30.03.2024
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 3
17.03.2024
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бохум
1 : 2
10.03.2024
Фрайбург
1' - 90'
59'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 2
01.03.2024
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 1
25.02.2024
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
3 : 3
18.02.2024
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
3 : 0
09.02.2024
Фрайбург
1' - 23'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 3
03.02.2024
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
1' - 82'
43'
82'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
3 : 2
20.12.2023
Фрайбург
1' - 90'
5'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
2 : 0
17.12.2023
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсбург
0 : 1
09.12.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0 : 1
03.12.2023
Фрайбург
24' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 1
25.11.2023
Дармштадт
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
12.11.2023
Фрайбург
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
3 : 3
04.11.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
2 : 1
29.10.2023
Фрайбург
67' - 90'
70'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2 : 1
21.10.2023
Бохум
1' - 90'
23'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
3 : 0
08.10.2023
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
2 : 0
01.10.2023
Аугсбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
0 : 0
24.09.2023
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2 : 4
16.09.2023
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
5 : 0
02.09.2023
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 0
26.08.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 2
19.08.2023
Фрайбург
84' - 90'
Главные новости
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
10
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+