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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бохум
Фрайбург - Бохум: обзор матча 21 октября 2023
Фрайбург
21.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
26'
Р. Доан
45+2'
В. Грифо (П)
15'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бохум
Желтая карточка
М. Эггештайн
90'
+2
Замена
Ж. Адаму
️️️️
В. Грифо
88'
84'
Замена
М. Виттек
️️️️
Д. Соарес
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Р. Доан
82'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Н. Вайсхаупт
82'
75'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
А. Лосилла
75'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
К. Штегер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Р. Салаи
73'
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Филипп
73'
65'
Желтая карточка
М. Риман
65'
Замена
М. Брошински
️️️️
К. Гамбоа
65'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Г. Пасьенса
63'
Желтая карточка
К. Гамбоа
52'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Грифо
45'
+2
31'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
Желтая карточка
В. Грифо
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Доан
Пас отдал
В. Грифо
26'
Желтая карточка
М. Гульде
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Т. Асано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Лукас Дашнер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Атуболу
3
Линхарт
28
Гинтер
5
Гульде
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Салаи
26
Филипп
20
Доан
3-3-3-1
1
Риман
18
Ордец
13
Шлоттербек
13
Бернардо
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Соарес
29
Асано
7
Штегер
18
Антви-Адджей
9
Пасьенса
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Адаму
20
Адаму
32
Грифо
20
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Доан
26
Филипп
9
Хелер
9
Хелер
26
Филипп
7
Салаи
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Салаи
3
Соарес
32
Виттек
32
Виттек
3
Соарес
8
Лосилла
10
Дашнер
10
Дашнер
8
Лосилла
7
Штегер
10
Ферстер
10
Ферстер
7
Штегер
9
Пасьенса
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Пасьенса
2
Гамбоа
9
Брошински
9
Брошински
2
Гамбоа
Остались в запасе
Фрайбург
Бохум
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
23
Никлас Тиде
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
34
Мерлин Рехль
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Фрайбург - Бохум
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
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