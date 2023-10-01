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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 01 октября 2023
Фрайбург
01.10.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
5'
В. Грифо (П)
56'
Ф. Линхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Замена
М. Гульде
️️️️
Р. Салаи
89'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Л. Хелер
88'
84'
Желтая карточка
С. Михель
Желтая карточка
К. Сильдийя
76'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
В. Грифо
73'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Доан
73'
71'
Замена
А. Майер
️️️️
Т. Брайтхаупт
71'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
60'
Желтая карточка
Т. Брайтхаупт
57'
Замена
С. Михель
️️️️
Р. Варгас
57'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
ГОЛ! 2:0!
Ф. Линхарт
Пас отдал
В. Грифо
56'
Желтая карточка
М. Рехль
50'
Замена
М. Рехль
️️️️
Я. Кайтель
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грифо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
3-2-3-2
1
Атуболу
3
Линхарт
28
Гинтер
17
Кюблер
14
Кайтель
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Салаи
20
Доан
25
Сильдийя
9
Хелер
4-1-1-1-3
1
Дамен
43
Мбабу
2
Удуохай
14
Гаувелеув
57
Иаго
18
Брайтхаупт
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Тиц
6
Пфайффер
9
Демирович
7
Салаи
5
Гульде
5
Гульде
7
Салаи
14
Кайтель
34
Рехль
34
Рехль
14
Кайтель
32
Грифо
20
Адаму
20
Адаму
32
Грифо
20
Доан
26
Филипп
26
Филипп
20
Доан
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
18
Брайтхаупт
10
Майер
10
Майер
18
Брайтхаупт
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
11
Варгас
11
Михель
11
Михель
11
Варгас
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
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