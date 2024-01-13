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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Унион
Фрайбург - Унион: обзор матча 13 января 2024
Фрайбург
13.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Унион
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Реннов
90'
+2
Замена
Л. Тусар
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
Замена
М. Филипп
️️️️
В. Грифо
83'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Н. Вайсхаупт
83'
69'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Руссийон
69'
Замена
А. Шафер
️️️️
Б. Ааронсон
69'
Замена
К. Беренс
️️️️
М. Кауфманн
50'
Желтая карточка
Б. Ааронсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
(К)
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
3-2-3-2
1
Атуболу
33
Макенго
5
Гульде
28
Гинтер
34
Рехль
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Салаи
25
Сильдийя
11
Грегоритч
3-3-1-1-2
1
Реннов
7
Фогт
2
Лейте
31
Кнохе
18
Юранович
33
Крал
21
Руссийон
19
Хаберер
11
Ааронсон
29
Кауфманн
31
Фолланд
7
Вайсхаупт
9
Хелер
9
Хелер
7
Вайсхаупт
32
Грифо
26
Филипп
26
Филипп
32
Грифо
21
Руссийон
8
Госенс
8
Госенс
21
Руссийон
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
31
Фолланд
29
Тусар
29
Тусар
31
Фолланд
11
Ааронсон
13
Шафер
13
Шафер
11
Ааронсон
29
Кауфманн
91
Беренс
91
Беренс
29
Кауфманн
Остались в запасе
Фрайбург
Унион
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Александер Шволов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Фрайбург - Унион
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
9
Офсайды
4
1
Количество передач
610
476
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.46
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Европа-Парк
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