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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 02 сентября 2023
Штутгарт
02.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Фрайбург
8'
К. Фюрих
17'
С. Гирасси
19'
С. Гирасси
62'
К. Фюрих
75'
Э. Мийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Фрайбург
86'
Желтая карточка
М. Филипп
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Фюрих
80'
ГОЛ! 5:0!
Э. Мийо
Пас отдал
А. Каразор
75'
73'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
73'
Замена
М. Рехль
️️️️
М. Эггештайн
Замена
Р. Массимо
️️️️
Силас
64'
Замена
Э. Мийо
️️️️
У. Ен Чон
63'
ГОЛ! 4:0!
К. Фюрих
Пас отдал
У. Ен Чон
62'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
П. Штенцель
53'
46'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Грегоритч
46'
Замена
Р. Доан
️️️️
Р. Салаи
46'
Замена
К. Шмидт
️️️️
К. Сильдийя
Желтая карточка
Х. Ито
38'
ГОЛ! 3:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Х. Ито
19'
ГОЛ! 2:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Силас
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Фюрих
Пас отдал
А. Штиллер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
26
Силас
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-3-1
1
Нюбель
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
6
Штиллер
15
Штенцель
26
Силас
11
Чон
10
Фюрих
9
Гирасси
3-1-1-2-3
1
Атуболу
17
Кюблер
3
Линхарт
28
Гинтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Салаи
32
Грифо
11
Грегоритч
25
Сильдийя
9
Хелер
15
Штенцель
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
15
Штенцель
11
Чон
20
Мийо
20
Мийо
11
Чон
26
Силас
15
Массимо
15
Массимо
26
Силас
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
25
Сильдийя
4
Шмидт
4
Шмидт
25
Сильдийя
8
Эггештайн
34
Рехль
34
Рехль
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Салаи
20
Доан
20
Доан
7
Салаи
11
Грегоритч
26
Филипп
26
Филипп
11
Грегоритч
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
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1 : 2
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