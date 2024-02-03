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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 03 февраля 2024
Фрайбург
03.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
45+11'
Л. Кюблер
3'
Д. Ундав
7'
К. Фюрих
74'
М. Миттельштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Штутгарт
90'
+9
Желтая карточка
А. Штиллер
Желтая карточка
М. Филипп
90'
+9
Желтая карточка
Л. Кюблер
90'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
М. Гинтер
84'
Замена
М. Филипп
️️️️
Л. Хелер
83'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
В. Грифо
83'
82'
Замена
П. Штенцель
️️️️
М. Миттельштадт
76'
Замена
М. Дауд
️️️️
Э. Мийо
76'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Фюрих
74'
ГОЛ! 1:3!
М. Миттельштадт
Пас отдал
Д. Ундав
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Хефлер
73'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Ж. Макенго
73'
72'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
ГОЛ! 1:2!
Л. Кюблер
Пас отдал
В. Грифо
45'
+11
Желтая карточка
М. Эггештайн
45'
+4
Желтая карточка
М. Гинтер
41'
Красная карточка
М. Рехль
18'
7'
ГОЛ! 0:2!
К. Фюрих
Пас отдал
Д. Ундав
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
В. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Атуболу
33
Макенго
28
Гинтер
5
Гульде
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Руо
3
Антон
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
33
Макенго
30
Гюнтер
30
Гюнтер
33
Макенго
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
28
Гинтер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
28
Гинтер
9
Хелер
26
Филипп
26
Филипп
9
Хелер
27
Хефлер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
27
Хефлер
7
Миттельштадт
15
Штенцель
15
Штенцель
7
Миттельштадт
20
Мийо
81
Дауд
81
Дауд
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
49
Moussa Cissé
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
8
Самуэле ди Бенедетто
ОП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
5
1
2
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
355
711
Сейвы
7
2
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.71
2.11
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Европа-Парк
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