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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 03 декабря 2023
Майнц
03.12.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
70'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Фрайбург
87'
Желтая карточка
Р. Салаи
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
86'
Замена
Д. Кор
️️️️
Т. Краусс
86'
84'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Доан
84'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Грегоритч
Замена
А. Баркок
️️️️
Б. Груда
76'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Джэ Сон
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
М. Рехль
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Рихтер
66'
59'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Н. Вайсхаупт
Желтая карточка
Л. Баррейро
29'
24'
Замена
М. Гульде
️️️️
М. Гинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
(К)
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-3-1
33
Бац
19
Каси
30
Видмер
4
ван ден Берг
2
Мвене
5
Краусс
18
Баррейро
10
Груда
7
Джэ Сон
5
Рихтер
19
Ажорк
3-1-2-2-2
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
33
Макенго
27
Хефлер
34
Рехль
8
Эггештайн
20
Доан
7
Вайсхаупт
11
Грегоритч
25
Сильдийя
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
5
Краусс
31
Кор
31
Кор
5
Краусс
10
Груда
25
Баркок
25
Баркок
10
Груда
5
Рихтер
9
Буркардт
9
Буркардт
5
Рихтер
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Онисиво
7
Джэ Сон
28
Гинтер
5
Гульде
5
Гульде
28
Гинтер
20
Доан
7
Салаи
7
Салаи
20
Доан
7
Вайсхаупт
9
Хелер
9
Хелер
7
Вайсхаупт
11
Грегоритч
20
Адаму
20
Адаму
11
Грегоритч
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
35
Фабиан Рюдлин
ОП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
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