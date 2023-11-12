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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 12 ноября 2023
РБ Лейпциг
12.11.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
6'
Х. Симонс
78'
Л. Опенда (П)
80'
К. Баумгартнер
45+6'
М. Рехль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
89'
Замена
К. Шмидт
️️️️
М. Гульде
88'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Л. Хелер
Замена
К. Ленц
️️️️
Х. Симонс
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
Х. Симонс
80'
79'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
В. Грифо
79'
Замена
Р. Доан
️️️️
М. Рехль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Опенда
78'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
68'
Желтая карточка
Л. Опенда
63'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
63'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
63'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
63'
Желтая карточка
А. Айдара
62'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Рехль
Пас отдал
М. Гинтер
ГОЛ! 1:0!
Х. Симонс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
32
Винченцо Грифо
(К)
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
22
Mika Baur
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
23
Люкеба
16
Клостерманн
21
Шлагер
21
Айдара
10
Форсберг
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
3-1-2-2-2
1
Атуболу
28
Гинтер
3
Линхарт
5
Гульде
27
Хефлер
8
Эггештайн
34
Рехль
7
Вайсхаупт
32
Грифо
25
Сильдийя
9
Хелер
7
Симонс
3
Ленц
3
Ленц
7
Симонс
3
Симакан
23
Хенрикс
23
Хенрикс
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
5
Гульде
4
Шмидт
4
Шмидт
5
Гульде
34
Рехль
20
Доан
20
Доан
34
Рехль
32
Грифо
11
Грегоритч
11
Грегоритч
32
Грифо
9
Хелер
20
Адаму
20
Адаму
9
Хелер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
35
Фабиан Рюдлин
ОП
22
Mika Baur
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Ред Булл Арена
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