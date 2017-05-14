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Илья Михалев
Статистика
Илья Михалев - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1990 (36), Донецк
#39 | Нападающий
187 см | 79 кг
Украина
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Россия. Премьер-лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
24
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
0 : 0
14.05.2017
Cибирь
46' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Тамбов
1 : 0
29.04.2017
Луч
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Спартак-2
3 : 0
17.04.2017
Луч
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нефтехимик
1 : 1
12.04.2017
Луч
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0 : 0
08.04.2017
Спартак-Нальчик
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
2 : 2
01.04.2017
Волгарь
83' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
0 : 2
12.03.2017
Динамо
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 3
26.11.2016
Тюмень
46' - 90'
58'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1 : 0
19.11.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
13.11.2016
Сокол
40' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 1
05.11.2016
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
0 : 0
30.10.2016
Луч
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
2 : 0
22.10.2016
Химки
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
15.10.2016
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
0 : 1
08.10.2016
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
0 : 0
26.09.2016
Спартак-2
1' - 85'
18'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
1' - 88'
1'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
10.09.2016
Луч
1' - 84'
32'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1 : 1
21.08.2016
Балтика
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Динамо
3 : 2
17.08.2016
Луч
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 2
13.08.2016
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 0
06.08.2016
Луч
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
3 : 1
31.07.2016
Луч
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сокол
1 : 0
27.07.2016
Луч
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
0 : 2
23.07.2016
Факел
35' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
16.07.2016
Луч
68' - 90'
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