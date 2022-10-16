Валерий Юрчук - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Юрчук
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Юрчук
|Команда
|Днепр-1
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр-1
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.11.2022
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:1
|Днепр-1 (Днепр)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:1
|Шахтер (Донецк)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Днепр-1 (Днепр)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:3
|Днепр-1 (Днепр)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|19.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Заря (Луганск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:0
|Верес (Ривне)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)