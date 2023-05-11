Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валерий Юрчук - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1990 (36)
#33 | Вратарь
184 см | 78 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Львов
2
0
0
0
0
Днепр-1
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Днепр-1
1 : 1
11.05.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Металлист
1 : 0
07.05.2023
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Львов
0 : 1
03.05.2023
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 2
28.04.2023
Львов
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Львов
0 : 2
23.04.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
16.04.2023
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Львов
1 : 2
12.04.2023
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Днепр-1
5 : 2
09.04.2023
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Львов
0 : 2
02.04.2023
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Львов
2 : 2
18.03.2023
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Заря
3 : 1
11.03.2023
Львов
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Львов
1 : 0
06.03.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кривбасс
2 : 1
28.11.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Днепр-1
2 : 1
19.11.2022
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Ворскла
1 : 1
13.11.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 3
09.11.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Днепр-1
3 : 1
06.11.2022
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Днепр-1
1 : 0
30.10.2022
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Днепр-1
2 : 2
19.10.2022
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
2 : 3
16.10.2022
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Днепр-1
3 : 0
09.10.2022
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Днепр-1
3 : 0
11.09.2022
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Днепр-1
2 : 0
03.09.2022
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Динамо К
0 : 3
28.08.2022
Днепр-1
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
7
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+