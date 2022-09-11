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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Харьков
Днепр-1 - Харьков: обзор матча 11 сентября 2022
Днепр-1
11.09.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Харьков
62'
В. Адамюк
66'
А. Довбик
89'
А. Громов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Харьков
ГОЛ! 3:0!
А. Громов
Пас отдал
И. Когут
89'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Довбик
85'
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
А. Пихаленок
80'
72'
Замена
Д. Кравченко
️️️️
Я. Мартынюк
Замена
И. Когут
️️️️
А. Назаренко
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Довбик
Пас отдал
А. Назаренко
66'
ГОЛ! 1:0!
В. Адамюк
Пас отдал
Я. Амаш
62'
Желтая карточка
В. Танчик
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
29
Максим Жичиков
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
11
Андрей Ременюк
ЦФ
77
Константин Бычек
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
10
Ростислав Русин
ЦФ
2-1-3-3-1
93
Валеф
25
Амаш
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
7
Назаренко
34
Танчик
9
Довбик
3-1-2-3
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Безуглый
17
Курило
9
Мартынюк
28
Габелок
2
Капинус
23
Борячук
77
Бычек
11
Ременюк
9
Довбик
20
Горбунов
20
Горбунов
9
Довбик
7
Назаренко
25
Когут
25
Когут
7
Назаренко
8
Пихаленок
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Пихаленок
9
Мартынюк
27
Кравченко
27
Кравченко
9
Мартынюк
Остались в запасе
Днепр-1
Харьков
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
10
Ростислав Русин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
28
Артем Громов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
97
Artem Dudik
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦФ
10
Ростислав Русин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Днепр-1 - Харьков
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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