Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Верес
Днепр-1 - Верес: обзор матча 03 сентября 2022
Днепр-1
03.09.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Верес
45+2'
Я. Амаш
47'
В. Адамюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Верес
Замена
И. Когут
️️️️
Я. Амаш
65'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Пихаленок
65'
62'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
Желтая карточка
Р. Бабенко
50'
49'
Желтая карточка
Д. Кльоц
ГОЛ! 2:0!
В. Адамюк
Пас отдал
Я. Амаш
47'
46'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
ГОЛ! 1:0!
Я. Амаш
45'
+2
7'
Замена
Н. Квасный
️️️️
Е. Пасич
Желтая карточка
В. Адамюк
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
5
Эдуард Сарапий
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
11
Виталий Дахновский
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Верес
77
Владислав Шарай
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
99
Николай Квасный
ЦФ
3-2-1-5
5
Сарапий
3
Адамюк
5
Сваток
25
Амаш
25
Бузанелло
8
Пихаленок
28
Громов
93
Валеф
8
Бабенко
11
Гуцуляк
9
Довбик
1-1-3-1-2
47
Когут
3
Мирошник
29
Кучеров
11
Дахновский
8
Кльоц
11
Пасич
42
Пасич
2
Гагун
7
Сергийчук
25
Амаш
25
Когут
25
Когут
25
Амаш
8
Пихаленок
20
Горбунов
20
Горбунов
8
Пихаленок
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
42
Пасич
99
Квасный
99
Квасный
42
Пасич
Остались в запасе
Днепр-1
Верес
18
Сергей Логинов
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Остались в запасе
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Днепр-1 - Верес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр-1
Верес
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+