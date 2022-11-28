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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Днепр-1
Кривбасс - Днепр-1: обзор матча 28 ноября 2022
Кривбасс
28.11.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
27'
Н. Волошин
73'
Р. Дебелко
22'
А. Довбик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Днепр-1
90'
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Пихаленок
Желтая карточка
Е. Банада
87'
Замена
В. Якимец
️️️️
Н. Волошин
84'
80'
Замена
Н. Кононов
️️️️
А. Гуцуляк
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Н. Татарков
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Дебелко
Пас отдал
Е. Банада
73'
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Микитишин
66'
63'
Замена
А. Назаренко
️️️️
В. Рубчинский
63'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Адамюк
52'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
Желтая карточка
Р. Капич
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Волошин
Пас отдал
Н. Татарков
27'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Довбик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
29
Богдан Сарнавский
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
44
Евгений Банада
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ЦФ
9
Назар Волошин
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Кривбасс
45
Владимир Якимец
ЛЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
9
O. Khoblenko
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
3-2-2-3
29
Сарнавский
25
Дибанго
15
Вернидуб
55
Стецков
44
Банада
10
Капич
11
Татарков
7
Микитишин
27
Дебелко
9
Волошин
77
Понедельник
3-1-3-2-1
93
Валеф
3
Адамюк
5
Сваток
99
Гомес
5
Сарапий
8
Пихаленок
15
Рубчинский
8
Бабенко
34
Танчик
11
Гуцуляк
9
Довбик
9
Волошин
45
Якимец
45
Якимец
9
Волошин
11
Татарков
10
Хомченовский
10
Хомченовский
11
Татарков
7
Микитишин
20
Задерака
20
Задерака
7
Микитишин
8
Пихаленок
18
Логинов
18
Логинов
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
2
Кононов
2
Кононов
11
Гуцуляк
3
Адамюк
25
Когут
25
Когут
3
Адамюк
15
Рубчинский
7
Назаренко
7
Назаренко
15
Рубчинский
Остались в запасе
Кривбасс
Днепр-1
13
Иван Зотько
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
13
Иван Зотько
ЦЗ
25
Драган Ловрич
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
97
Тимур Кораблин
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
30
Андрей Клищук
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Кривбасс - Днепр-1
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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