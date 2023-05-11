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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Александрия
Днепр-1 - Александрия: обзор матча 11 мая 2023
Днепр-1
11.05.2023, четверг, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
22'
А. Довбик (П)
26'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Александрия
90'
+2
Замена
️️️️
Ю. Копина
85'
Желтая карточка
С. Рыбалка
Замена
️️️️
В. Адамюк
84'
Замена
И. Когут
️️️️
Р. Бабенко
84'
71'
Замена
️️️️
К. Ковалец
Замена
️️️️
А. Назаренко
61'
Замена
️️️️
В. Рубчинский
61'
46'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
О. Кожушко
42'
Желтая карточка
О. Кожушко
Желтая карточка
А. Назаренко
39'
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Ковалец
Пас отдал
С. Рыбалка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Довбик
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
Александрия
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
8
Денис Костышин
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
3-1-3-2-1
93
Валеф
25
Бузанелло
5
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
8
Пихаленок
15
Рубчинский
8
Бабенко
34
Танчик
7
Назаренко
9
Довбик
3-1-3-2-1
11
Мирошниченко
16
Дячук
4
Бабогло
7
Демченко
37
Рыбалка
9
Цуриков
75
Третьяков
6
Ковалец
14
Шулянский
7
Кожушко
8
Бабенко
25
Когут
25
Когут
8
Бабенко
Сигеев
4
Бондаренко
4
Бондаренко
Сигеев
23
Копина
23
Копина
7
Кожушко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
7
Кожушко
Остались в запасе
Днепр-1
Александрия
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Главный тренер
Александр Кучер
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
8
Денис Костышин
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
8
Денис Костышин
АП
10
Артур Авагимян
ЛВ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Днепр-1 - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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