Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр-1
Динамо К - Днепр-1: обзор матча 28 августа 2022
Динамо К
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Днепр-1
55'
А. Пихаленок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Днепр-1
86'
Желтая карточка
А. Назаренко
79'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Караваев
74'
72'
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Сваток
Желтая карточка
С. Сидорчук
68'
56'
Замена
А. Назаренко
️️️️
А. Громов
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Пихаленок
Пас отдал
Бузанелло
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
46'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
Н. Кравченко
46'
45'
+2
Желтая карточка
Бузанелло
Желтая карточка
Г. Бущан
42'
Желтая карточка
А. Караваев
35'
Желтая карточка
В. Шепелев
29'
26'
Желтая карточка
А. Сваток
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр-1
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
8
Руслан Бабенко
ЦФ
34
Владимир Танчик
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Днепр-1
18
Сергей Логинов
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
3-2-4-1
1
Бущан
4
Кравченко
4
Попов
6
Забарный
44
Дубинчак
20
Караваев
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
10
Шапаренко
41
Беседин
2-2-5
5
Сваток
25
Бузанелло
8
Пихаленок
27
Бланко
9
Довбик
93
Валеф
34
Танчик
8
Бабенко
28
Громов
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
4
Кравченко
94
Кедзиора
94
Кедзиора
4
Кравченко
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
5
Сваток
18
Логинов
18
Логинов
5
Сваток
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
28
Громов
7
Назаренко
7
Назаренко
28
Громов
Остались в запасе
Динамо К
Днепр-1
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
25
Владислав Рыбак
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Динамо К - Днепр-1
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Динамо К
Днепр-1
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+