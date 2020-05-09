Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Питер Куруч - статистика

Завершил карьеру
30 мая 1988 (38)
#1 | Вратарь
185 см | 80 кг
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1 : 1
09.05.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
3 : 2
02.05.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
3 : 2
24.04.2010
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
19.04.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1 : 0
10.04.2010
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
2 : 2
04.04.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
0 : 1
27.03.2010
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
0 : 0
17.01.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Болтон
3 : 1
15.12.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
12.12.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
0 : 4
05.12.2009
Манчестер Юнайтед
73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
5 : 3
28.11.2009
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
3 : 3
21.11.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
1 : 2
08.11.2009
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сандерленд
2 : 2
31.10.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 2
25.10.2009
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
2 : 1
17.10.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
2 : 2
04.10.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 1
28.09.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
2 : 3
19.09.2009
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
12.09.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Блэкберн
0 : 0
29.08.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
1 : 2
23.08.2009
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
15.08.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+