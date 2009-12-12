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Бирмингем Сити - Вест Хэм
Бирмингем Сити - Вест Хэм: обзор матча 12 декабря 2009
Бирмингем Сити
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
52'
Л. Бойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вест Хэм
Замена
К. Фахи
️️️️
К. Бенитес
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. МакФадден
Замена
Ф. Ноубл
️️️️
Э. Илунга
Вторая желтая
М. Нобл
Желтая карточка
Р. Джонсон
Желтая карточка
М. Нобл
Желтая карточка
Д. Коллисон
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Д. Станислас
Замена
К. Дайер
️️️️
Р. Ковач
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойер
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
Б. Фергюсон
16'
12'
Желтая карточка
Р. Ковач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
10
Джеймс О'Ши
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
9
Кевин Филлипс
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
28
Джош Пейн
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
18
Франк Ноубл
ЦФ
4-3-3
1
Харт
24
Риджуэлл
28
Джонсон
24
Данн
2
Карр
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
24
МакФадден
15
Бенитес
35
Джером
4-3-2-1
31
Грин
36
Фобер
5
Томкинс
39
Гэббидон
6
Илунга
16
Нобл
15
Ковач
8
Паркер
23
Диаманти
19
Станислас
9
Франко
24
МакФадден
9
Филлипс
9
Филлипс
24
МакФадден
15
Бенитес
18
Фахи
18
Фахи
15
Бенитес
15
Ковач
18
Дайер
18
Дайер
15
Ковач
19
Станислас
10
Коллисон
10
Коллисон
19
Станислас
6
Илунга
18
Ноубл
18
Ноубл
6
Илунга
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Хэм
10
Джеймс О'Ши
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
10
Джеймс О'Ши
ЦП
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Хэм
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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