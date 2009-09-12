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Уиган Атлетик - Вест Хэм
Уиган Атлетик - Вест Хэм: обзор матча 12 сентября 2009
Уиган Атлетик
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
55'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вест Хэм
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Ф. Ноубл
️️️️
М. Нобл
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Д. Скотланд
️️️️
У. Родальега
Желтая карточка
М. Фигероа
Замена
П. Шарнер
️️️️
Д. Кумас
Замена
А. Диаманти
️️️️
Д. Станислас
Замена
В. Бехрами
️️️️
Р. Ковач
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Желтая карточка
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
10
Джек Коллисон
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
18
Франк Ноубл
ЦФ
4-5-1
43
Киркленд
25
Мелхиот
19
Брамбл
3
Фигероа
17
Бойс
17
Диаме
19
Кумас
6
Томас
28
Н'Зогбиа
16
Гомес
23
Родальега
4-3-1-2
31
Грин
36
Фобер
39
Гэббидон
5
Томкинс
4
Апсон
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
19
Станислас
20
Хайнс
24
Коул
19
Кумас
20
Шарнер
20
Шарнер
19
Кумас
16
Гомес
7
Синклейр
7
Синклейр
16
Гомес
23
Родальега
9
Скотланд
9
Скотланд
23
Родальега
15
Ковач
85
Бехрами
85
Бехрами
15
Ковач
19
Станислас
23
Диаманти
23
Диаманти
19
Станислас
16
Нобл
18
Ноубл
18
Ноубл
16
Нобл
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вест Хэм
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
6
Вон-Хе Чо
ЦП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Джек Коллисон
ПП
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Уиган Атлетик - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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