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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 17 января 2010
Астон Вилла
17.01.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
+4
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Ф. Ноубл
Желтая карточка
С. Петров
Желтая карточка
Д. Станислас
Желтая карточка
Д. Коллисон
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Ковач
Замена
Д. Карью
️️️️
Э. Хески
Замена
А. Диаманти
️️️️
С. Паркер
17'
Желтая карточка
Р. Ковач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
АП
10
Джек Коллисон
ПП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Алессандро Диаманти
АП
84
Луис Хименес
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
15
Янг
3
Куэльяр
19
Петров
20
Милнер
19
Даунинг
19
Хески
11
Агбонлахор
4-4-1-1
31
Грин
36
Фобер
4
Апсон
5
Томкинс
23
Спектор
10
Коллисон
85
Бехрами
15
Ковач
16
Нобл
8
Паркер
18
Ноубл
19
Хески
11
Карью
11
Карью
19
Хески
15
Ковач
19
Станислас
19
Станислас
15
Ковач
18
Ноубл
3
Да Кошта
3
Да Кошта
18
Ноубл
8
Паркер
23
Диаманти
23
Диаманти
8
Паркер
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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