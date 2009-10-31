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Сандерленд - Вест Хэм
Сандерленд - Вест Хэм: обзор матча 31 октября 2009
Сандерленд
31.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
39'
Э. Рид
76'
К. Ричардсон
30'
Г. Франко
36'
К. Коул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Хэм
Вторая желтая
Р. Ковач
Замена
Д. МакКартни
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 2:2!
К. Ричардсон
Замена
З. Хайнс
️️️️
Г. Франко
Замена
А. Диаманти
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
К. Коул
Красная карточка
К. Джонс
Желтая карточка
Э. Илунга
Желтая карточка
М. Тернер
ГОЛ! 1:2!
Э. Рид
Желтая карточка
Р. Ковач
ГОЛ! 0:2!
К. Коул
ГОЛ! 0:1!
Г. Франко
Желтая карточка
Д. Бент
Желтая карточка
Л. Цана
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Алессандро Диаманти
АП
84
Луис Хименес
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
33
Носуорти
4
Да Силва
27
Цана
15
Ричардсон
6
Тернер
11
Рид
14
Хендерсон
10
Мальбранк
10
Бент
9
Джонс
4-4-2
31
Грин
4
Апсон
23
Спектор
5
Томкинс
6
Илунга
10
Коллисон
85
Бехрами
16
Нобл
15
Ковач
9
Франко
24
Коул
10
Мальбранк
3
МакКартни
3
МакКартни
10
Мальбранк
85
Бехрами
23
Диаманти
23
Диаманти
85
Бехрами
9
Франко
20
Хайнс
20
Хайнс
9
Франко
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Хэм
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
13
Мартон Фулоп
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Сандерленд - Вест Хэм
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
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