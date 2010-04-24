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Вест Хэм - Уиган Атлетик
Вест Хэм - Уиган Атлетик: обзор матча 24 апреля 2010
Вест Хэм
24.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
31'
Илан
45'
Р. Ковач
77'
С. Паркер
4'
Д. Спектор (АГ)
52'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Уиган Атлетик
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
М. Нобл
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
П. Шарнер
️️️️
М. Диаме
ГОЛ! 3:2!
С. Паркер
Желтая карточка
Т. Брамбл
Замена
Г. Франко
️️️️
Илан
Желтая карточка
Д. Спектор
ГОЛ! 2:2!
У. Родальега
ГОЛ! 2:1!
Р. Ковач
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Морено
ГОЛ! 1:1!
Илан
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Спектор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
25
Илан
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
31
Грин
4
Апсон
3
Да Кошта
23
Спектор
36
Фобер
85
Бехрами
15
Ковач
8
Паркер
16
Нобл
24
Коул
25
Илан
4-4-2
43
Киркленд
25
Мелхиот
5
Колдуэлл
3
Фигероа
19
Брамбл
28
Н'Зогбиа
26
Уотсон
17
Диаме
16
МакКарти
23
Родальега
9
Морено
16
Нобл
5
Дапрела
5
Дапрела
16
Нобл
25
Илан
9
Франко
9
Франко
25
Илан
17
Диаме
20
Шарнер
20
Шарнер
17
Диаме
9
Морено
11
Мозес
11
Мозес
9
Морено
28
Н'Зогбиа
9
Скотланд
9
Скотланд
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Вест Хэм
Уиган Атлетик
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Вест Хэм - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
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