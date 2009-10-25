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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 25 октября 2009
Вест Хэм
25.10.2009, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
74'
К. Коул
80'
А. Диаманти (П)
16'
Р. ван Перси
37'
В. Галлас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Замена
Р. Ковач
️️️️
В. Бехрами
+2
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Диаби
Вторая желтая
С. Паркер
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Эбуэ
Желтая карточка
В. Манноне
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Диаманти
Желтая карточка
С. Паркер
Желтая карточка
Д. Коллисон
ГОЛ! 1:2!
К. Коул
Желтая карточка
З. Хайнс
Замена
З. Хайнс
️️️️
Г. Франко
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Нобл
ГОЛ! 0:2!
В. Галлас
Пас отдал
Р. ван Перси
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Б. Санья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ПЗ
10
Джек Коллисон
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
(К)
ЦП
85
Валон Бехрами
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Радослав Ковач
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
20
Завон Хайнс
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
5
Томкинс
23
Спектор
10
Коллисон
16
Нобл
8
Паркер
85
Бехрами
9
Франко
24
Коул
4-1-4-1
1
Манноне
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
8
Сонг
27
Эбуэ
5
Диаби
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
ван Перси
85
Бехрами
15
Ковач
15
Ковач
85
Бехрами
16
Нобл
23
Диаманти
23
Диаманти
16
Нобл
9
Франко
20
Хайнс
20
Хайнс
9
Франко
5
Диаби
9
Эдуардо
9
Эдуардо
5
Диаби
27
Эбуэ
32
Бендтнер
32
Бендтнер
27
Эбуэ
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
1
Мануэль Альмуния
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
19
Джуниор Станислас
ЛВ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:10 (прямая)
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