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Жан Мишаль Лесаж
Статистика
Жан Мишаль Лесаж - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1977 (49)
#22 | Нападающий
181 см | 77 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
13
4
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
0 : 0
30.05.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гавр
0 : 1
23.05.2009
Лилль
15' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
1 : 1
16.05.2009
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Гавр
2 : 4
13.05.2009
Сент-Этьен
1' - 58'
Франция. Лига 1, 33 тур
Гавр
0 : 1
26.04.2009
Гренобль
81' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
ПСЖ
3 : 0
19.04.2009
Гавр
63' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр
1 : 2
11.04.2009
Кан
84' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
04.04.2009
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3 : 2
14.03.2009
Гавр
1' - 80'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2 : 1
08.03.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2 : 0
28.02.2009
Гавр
1' - 64'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 2
21.02.2009
Осер
1' - 0'
37'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3 : 1
15.02.2009
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1 : 0
07.02.2009
Ренн
85' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Гавр
2 : 3
31.01.2009
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
17.01.2009
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Гавр
0 : 1
10.01.2009
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3 : 1
20.12.2008
Гавр
85' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
1 : 3
14.12.2008
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
2 : 0
06.12.2008
Гавр
1' - 90'
16'
Франция. Лига 1, 16 тур
Гавр
0 : 2
29.11.2008
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Гренобль
0 : 0
22.11.2008
Гавр
1' - 90'
65'
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