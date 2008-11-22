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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Гавр
Гренобль - Гавр: обзор матча 22 ноября 2008
Гренобль
22.11.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Гавр
Замена
А. Банинг
️️️️
Н. Акрур
Замена
Б. Эль-Мубарки
️️️️
Л. Куртуа
Замена
С. Норо
️️️️
А. Алассан
Желтая карточка
Ж. Мишаль Лесаж
Замена
О. Давидас
️️️️
Х. Алла
Желтая карточка
М. Робен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
3
Николя Жилле
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
5
Жереми Энен
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
8
Милош Димитриевич
ЦП
5
Альберт Банинг
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
20
Бенжамин Полис
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
17
Никола Никежич
ЦФ
3-3-2-2
0
Уимби
14
Жеммали
5
Робен
0
Реграги
3
Пайо
8
Фегули
2
Куртуа
15
Ромао
10
Батльес
17
Акрур
7
Морейра
4-4-2
1
Рево
18
Ба
14
Нестор
5
Энен
3
Жилле
24
Алла
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
27
Норбер
7
Алассан
22
Лесаж
2
Куртуа
0
Эль-Мубарки
0
Эль-Мубарки
2
Куртуа
17
Акрур
5
Банинг
5
Банинг
17
Акрур
24
Алла
10
Давидас
10
Давидас
24
Алла
7
Алассан
23
Норо
23
Норо
7
Алассан
Остались в запасе
Гренобль
Гавр
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
20
Бенжамин Полис
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
17
Никола Никежич
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
8
Милош Димитриевич
ЦП
40
Ронан Ле Кром
ВР
18
Лоран Маке
ЦП
Остались в запасе
20
Бенжамин Полис
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
17
Никола Никежич
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Гренобль - Гавр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де Альп
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