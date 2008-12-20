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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Гавр
Лилль - Гавр: обзор матча 20 декабря 2008
Лилль
20.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 1
Завершен
Гавр
31'
Л. Обраньяк
82'
Й. Кабай
90'
М. Бастос
61'
Х. Алла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Гавр
Замена
Н. Никежич
️️️️
Х. Алла
ГОЛ! 3:1!
М. Бастос
Замена
О. Шеджу
️️️️
Р. Виттек
Замена
Ж. Мишаль Лесаж
️️️️
К. Анин
ГОЛ! 2:1!
Й. Кабай
Замена
С. Дюмон
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
К. Рево
Желтая карточка
Й. Кабай
Желтая карточка
А. Ба
Замена
Э. Азар
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:1!
Х. Алла
Замена
М. Бака
️️️️
Ж. Энен
ГОЛ! 1:0!
Л. Обраньяк
11'
Желтая карточка
Ж. Энен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Грегори Малицки
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
5
Жереми Энен
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
24
Хасан Алла
ЦП
10
Оливье Давидас
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
10
Эмиль Люнг
ЦФ
0
Седрик Басея
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
14
Лоик Нестор
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
17
Никола Никежич
ЦФ
4-5-1
1
Малицки
19
Эмерсон
5
Плестан
23
Рами
26
Дебюши
7
Бастос
15
Бальмон
29
Кабай
24
Мавуба
7
Обраньяк
33
Виттек
3-2-4-1
1
Рево
18
Ба
3
Жилле
6
Анин
5
Энен
21
Тиксье
10
Давидас
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
24
Алла
7
Алассан
33
Виттек
27
Шеджу
27
Шеджу
33
Виттек
15
Бальмон
6
Дюмон
6
Дюмон
15
Бальмон
24
Мавуба
10
Азар
10
Азар
24
Мавуба
6
Анин
22
Лесаж
22
Лесаж
6
Анин
24
Алла
17
Никежич
17
Никежич
24
Алла
5
Энен
6
Бака
6
Бака
5
Энен
Остались в запасе
Лилль
Гавр
10
Эмиль Люнг
ЦФ
0
Седрик Басея
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
14
Лоик Нестор
ЦЗ
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
10
Эмиль Люнг
ЦФ
0
Седрик Басея
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
Остались в запасе
14
Лоик Нестор
ЦЗ
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Лилль - Гавр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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