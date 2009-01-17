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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Гавр
Марсель - Гавр: обзор матча 17 января 2009
Марсель
17.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
25'
М. Вальбуэна
60'
Р. Зубар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Гавр
Желтая карточка
Б. Шейру
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Н. Жилле
️️️️
П. Франкур
Замена
Брандао
️️️️
М. Самасса
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
Н. Дьез
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Алассан
ГОЛ! 2:0!
Р. Зубар
Замена
Б. Коне
️️️️
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ш. Каборе
13'
Желтая карточка
С. Норо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Марсель
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Брандао
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
4
Массамба Самбу
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
27
Гийом Норбер
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Манданда
0
Тайво
21
Боннар
4
Хилтон
23
Зубар
77
Каборе
8
Шейру
15
Зиани
7
Зенден
28
Вальбуэна
16
Самасса
3-2-2-3
1
Рево
18
Ба
6
Анин
6
Бака
4
Франкур
28
Маранж
7
Дьез
23
Норо
10
Боли
7
Алассан
22
Лесаж
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
16
Самасса
11
Брандао
11
Брандао
16
Самасса
77
Каборе
14
Коне
14
Коне
77
Каборе
4
Франкур
3
Жилле
3
Жилле
4
Франкур
7
Алассан
16
Диалло
16
Диалло
7
Алассан
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
7
Дьез
Остались в запасе
Марсель
Гавр
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
10
Оливье Давидас
ЦП
4
Массамба Самбу
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
1
Руди Риу
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
44
Жульен Родригес
ЦЗ
19
Модесте М'Бами
ЦП
Остались в запасе
10
Оливье Давидас
ЦП
4
Массамба Самбу
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Марсель - Гавр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Велодром
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