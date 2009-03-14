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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Гавр
Валансьен - Гавр: обзор матча 14 марта 2009
Валансьен
14.03.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 2
Завершен
Гавр
41'
Ж. Саез
75'
Ж. Лакур
90'
Ж. Одель
24'
П. Франкур
81'
К. Анин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Гавр
Желтая карточка
Р. Матер
ГОЛ! 3:2!
Ж. Одель
Замена
Жеованио
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
М. Самбу
ГОЛ! 2:2!
К. Анин
Замена
М. Диалло
️️️️
Ж. Мишаль Лесаж
Желтая карточка
С. Тьене
ГОЛ! 2:1!
Ж. Лакур
Замена
А. Бангура
️️️️
К. Санчес
Замена
Ж. Одель
️️️️
Ф. Шебо
Желтая карточка
А. Алассан
Желтая карточка
М. Бака
Замена
К. Анин
️️️️
Х. Алла
Замена
Д. Флориан Тиксье
️️️️
Ф. Маранж
ГОЛ! 1:1!
Ж. Саез
Желтая карточка
Х. Алла
ГОЛ! 0:1!
П. Франкур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Жонатан Лакур
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Валансьен
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
0
Жеованио
ЦП
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
18
Абассе Ба
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
4-4-2
30
Пеннето
29
Тьене
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
21
Саез
20
Лакур
33
Шебо
28
Пужоль
4-4-2
1
Рево
4
Самбу
4
Франкур
6
Бака
28
Маранж
24
Алла
10
Давидас
23
Норо
7
Дьез
22
Лесаж
7
Алассан
28
Данич
0
Жеованио
0
Жеованио
28
Данич
15
Санчес
18
Бангура
18
Бангура
15
Санчес
33
Шебо
2
Одель
2
Одель
33
Шебо
22
Лесаж
16
Диалло
16
Диалло
22
Лесаж
28
Маранж
21
Тиксье
21
Тиксье
28
Маранж
24
Алла
6
Анин
6
Анин
24
Алла
Остались в запасе
Валансьен
Гавр
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
0
Жан-Клод Даршевиль
ЦФ
16
Вилли Гронден
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
Остались в запасе
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Валансьен - Гавр
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Нунгессер
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