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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Кан
Гавр - Кан: обзор матча 11 апреля 2009
Гавр
11.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Кан
41'
А. Алассан
19'
С. Савидан
87'
Р. Леметр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Кан
Замена
М. Диалло
️️️️
О. Давидас
ГОЛ! 1:2!
Р. Леметр
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
Ж. Мишаль Лесаж
️️️️
С. Норо
Желтая карточка
Д. Айт Бен Идир
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
Х. Алла
Желтая карточка
П. Франкур
Желтая карточка
М. Самбу
Желтая карточка
Б. Ниве
ГОЛ! 1:1!
А. Алассан
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Савидан
0'
Замена
Х. Эдуардо Элучанс
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
4
Петер Франкур
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Кан
1
Венсан Планте
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
7
Антони Деро
ПП
9
Стив Савидан
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
3
Николя Жилле
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
28
Хуан Эдуардо Элучанс
ЦП
27
Николя Флорентин
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
3-2-4-1
1
Рево
21
Тиксье
6
Анин
6
Бака
4
Самбу
4
Франкур
10
Давидас
24
Алла
7
Дьез
23
Норо
7
Алассан
3-5-1
1
Планте
15
Сорбон
21
Барцола
25
Леметр
7
Деро
10
Ниве
6
Гомис
2
Соб
8
Бен Халфаллах
9
Савидан
10
Давидас
16
Диалло
16
Диалло
10
Давидас
23
Норо
22
Лесаж
22
Лесаж
23
Норо
24
Алла
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
24
Алла
8
Бен Халфаллах
28
Элучанс
28
Элучанс
8
Бен Халфаллах
Остались в запасе
Гавр
Кан
3
Николя Жилле
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
3
Николя Жилле
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
Остались в запасе
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
14
Жульен Тудик
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
27
Николя Флорентин
ЦП
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Гавр - Кан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Жюль Дешасо
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