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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Тулуза
Гавр - Тулуза: обзор матча 10 января 2009
Гавр
10.01.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
80'
Э. Дидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Тулуза
Замена
С. Норо
️️️️
К. Анин
Замена
Х. Алла
️️️️
О. Давидас
ГОЛ! 0:1!
Э. Дидо
Замена
А. Бонне
️️️️
Б. Бергуньо
Замена
К. Пентекот
️️️️
М. Сиссоко
Вторая желтая
Ф. Маранж
Желтая карточка
Ф. Маранж
Желтая карточка
М. Сиссоко
Пенальти не реализован!
А. Жиньяк
Вторая желтая
Д. Айт Бен Идир
Желтая карточка
Д. Айт Бен Идир
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Оливье Давидас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
23
Стефан Норо
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Тулуза
0
Себастьян Амель
ВР
15
Паулу Сезар
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
10
Александр Бонне
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-2-3-2
1
Рево
18
Ба
6
Анин
6
Бака
28
Маранж
4
Франкур
7
Дьез
10
Давидас
6
Айт Бен Идир
7
Алассан
22
Лесаж
4-1-3-2
16
Каррассо
4
Четто
22
Матье
3
Конгре
2
Фофана
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
10
Жиньяк
20
Бергуньо
6
Анин
23
Норо
23
Норо
6
Анин
10
Давидас
24
Алла
24
Алла
10
Давидас
20
Бергуньо
10
Бонне
10
Бонне
20
Бергуньо
17
Сиссоко
9
Пентекот
9
Пентекот
17
Сиссоко
Остались в запасе
Гавр
Тулуза
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
15
Паулу Сезар
ЦЗ
0
Себастьян Амель
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
15
Паулу Сезар
ЦЗ
0
Себастьян Амель
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Гавр - Тулуза
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жюль Дешасо
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