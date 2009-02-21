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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Осер
Гавр - Осер: обзор матча 21 февраля 2009
Гавр
21.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Осер
37'
Ж. Мишаль Лесаж
1'
Т. Каленберг
79'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Осер
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
И. Йелень
ГОЛ! 1:2!
В. Бирса
Желтая карточка
М. Самбу
Замена
В. Бирса
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мишаль Лесаж
Желтая карточка
Д. Дудка
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Каленберг
Замена
Э. Набуан
️️️️
Х. Алла
0'
Замена
С. Норо
️️️️
Ж. Мишаль Лесаж
0'
Замена
О. Давидас
️️️️
М. Диалло
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Гавр
30
Майк Ванамель
ВР
4
Петер Франкур
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
26
Максим Жассе
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Морис Дале
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
3-2-2-3
1
Рево
4
Самбу
6
Анин
6
Бака
28
Маранж
18
Ба
24
Алла
7
Дьез
7
Алассан
22
Лесаж
16
Диалло
3-5-2
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
25
Педретти
4
Нэрри
7
Каленберг
25
Шафни
22
Лежен
27
Йелень
16
Диалло
10
Давидас
10
Давидас
16
Диалло
22
Лесаж
23
Норо
23
Норо
22
Лесаж
24
Алла
31
Набуан
31
Набуан
24
Алла
7
Каленберг
23
Бирса
23
Бирса
7
Каленберг
27
Йелень
21
Никулаэ
21
Никулаэ
27
Йелень
Остались в запасе
Гавр
Осер
4
Петер Франкур
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
30
Майк Ванамель
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
9
Морис Дале
ЦФ
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
4
Петер Франкур
ЦЗ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
30
Майк Ванамель
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Остались в запасе
9
Морис Дале
ЦФ
26
Максим Жассе
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Гавр - Осер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Жюль Дешасо
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