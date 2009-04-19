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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Гавр
ПСЖ - Гавр: обзор матча 19 апреля 2009
ПСЖ
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Гавр
41'
Л. Жюли
55'
Ж. Ротен
90'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Гавр
ГОЛ! 3:0!
Г. Оаро
Замена
Т. Маконда
️️️️
С. Арман
Замена
Ф. Панкрат
️️️️
С. Сессеньон
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Н. Жилле
️️️️
С. Норо
Замена
М. Юсуфф
️️️️
О. Давидас
Замена
Ж. Мишаль Лесаж
️️️️
Г. Норбер
ГОЛ! 2:0!
Ж. Ротен
ГОЛ! 1:0!
Л. Жюли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Микаэль Ландро
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
25
Жером Ротен
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
10
Оливье Давидас
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Фабрис Панкрат
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
3
Николя Жилле
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
4-5-1
1
Ландро
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
0
Жюли
29
Сессеньон
0
Макелеле
11
Клеман
25
Ротен
99
Оаро
4-5-1
1
Рево
4
Франкур
6
Бака
27
Кана-Бийик
21
Тиксье
27
Норбер
10
Давидас
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
23
Норо
7
Алассан
29
Сессеньон
7
Панкрат
7
Панкрат
29
Сессеньон
22
Арман
6
Маконда
6
Маконда
22
Арман
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
23
Норо
3
Жилле
3
Жилле
23
Норо
27
Норбер
22
Лесаж
22
Лесаж
27
Норбер
10
Давидас
20
Юсуфф
20
Юсуфф
10
Давидас
Остались в запасе
ПСЖ
Гавр
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
16
Мамаду Диалло
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Остались в запасе
16
Мамаду Диалло
ЦФ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча ПСЖ - Гавр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
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