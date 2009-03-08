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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Сошо
Гавр - Сошо: обзор матча 08 марта 2009
Гавр
08.03.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
16'
А. Алассан
53'
К. Анин
12'
Ж. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Сошо
Желтая карточка
О. Давидас
Вторая желтая
Н. Морис-Белэй
Замена
Ж. Туласн
️️️️
С. Пишо
Замена
М. Изабей
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Я. Боли
️️️️
К. Анин
Желтая карточка
С. Дальма
Замена
М. Мартен
️️️️
Р. Пито
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:1!
К. Анин
Желтая карточка
Х. Алла
Желтая карточка
Ж. Фати
ГОЛ! 1:1!
А. Алассан
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
14
Ромейн Пито
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
0
Стефан Пишо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
35
Махамане Траоре
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
16
Мамаду Диалло
ЦФ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
0
Оливье Томас
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
0
Микаэль Изабей
ПП
0
Сантос
ЦФ
3-2-4-1
1
Рево
6
Бака
27
Кана-Бийик
6
Анин
28
Маранж
18
Ба
10
Давидас
7
Дьез
24
Алла
23
Норо
7
Алассан
3-3-1-3
16
Ришер
19
Фати
24
Перки
11
Микари
14
Пито
10
Дальма
0
Пишо
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
9
Эрдинг
25
Сверкош
6
Анин
10
Боли
10
Боли
6
Анин
0
Пишо
7
Туласн
7
Туласн
0
Пишо
14
Пито
15
Мартен
15
Мартен
14
Пито
10
Будебуз
0
Изабей
0
Изабей
10
Будебуз
Остались в запасе
Гавр
Сошо
16
Мамаду Диалло
ЦФ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
35
Махамане Траоре
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
0
Оливье Томас
ЦЗ
0
Сантос
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
Остались в запасе
16
Мамаду Диалло
ЦФ
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
35
Махамане Траоре
ЦП
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Остались в запасе
0
Оливье Томас
ЦЗ
0
Сантос
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Гавр - Сошо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жюль Дешасо
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