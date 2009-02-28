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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Гавр
Ле-Ман - Гавр: обзор матча 28 февраля 2009
Ле-Ман
28.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
77'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Гавр
Желтая карточка
А. Ба
Замена
Э. Набуан
️️️️
К. Анин
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Д. Флориан Тиксье
Замена
С. Норо
️️️️
Ж. Мишаль Лесаж
Желтая карточка
М. Бака
Желтая карточка
Г. Сердан
Замена
Жервиньо
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
️️️️
Э. Ле Таллек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
23
Стефан Норо
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
3-1-2-1-2
16
Пеле
2
Жедер
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
18
Эстигаррибия
6
Кутадье
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
3-2-2-3
1
Рево
4
Франкур
6
Анин
6
Бака
21
Тиксье
18
Ба
7
Дьез
24
Алла
7
Алассан
16
Диалло
22
Лесаж
6
Кутадье
7
Стремстад
7
Стремстад
6
Кутадье
18
Эстигаррибия
27
Жервиньо
27
Жервиньо
18
Эстигаррибия
22
Лесаж
23
Норо
23
Норо
22
Лесаж
21
Тиксье
28
Маранж
28
Маранж
21
Тиксье
6
Анин
31
Набуан
31
Набуан
6
Анин
Остались в запасе
Ле-Ман
Гавр
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
4
Массамба Самбу
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
Остались в запасе
4
Массамба Самбу
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Ле-Ман - Гавр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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