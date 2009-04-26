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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Гренобль
Гавр - Гренобль: обзор матча 26 апреля 2009
Гавр
26.04.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Гренобль
41'
П. Бойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Гренобль
Желтая карточка
П. Франкур
Замена
Й. Раве
️️️️
Д. Морейра
Замена
Ж. Мишаль Лесаж
️️️️
М. Диалло
Замена
Ф. Н'Ганга
️️️️
П. Бойя
Замена
К. Анин
️️️️
Г. Норбер
Замена
М. Димитриевич
️️️️
Л. Куртуа
ГОЛ! 0:1!
П. Бойя
Замена
С. Норо
️️️️
Н. Жилле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
10
Лоран Батльес
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
4-4-2
30
Пласид
28
Маранж
3
Жилле
6
Бака
4
Франкур
27
Норбер
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
24
Алла
16
Диалло
7
Алассан
3-2-2-3
0
Уимби
0
Реграги
27
Витакич
12
Цесар
2
Куртуа
3
Пайо
10
Батльес
15
Ромао
11
Бойя
39
Туре
7
Морейра
16
Диалло
22
Лесаж
22
Лесаж
16
Диалло
3
Жилле
23
Норо
23
Норо
3
Жилле
27
Норбер
6
Анин
6
Анин
27
Норбер
2
Куртуа
8
Димитриевич
8
Димитриевич
2
Куртуа
11
Бойя
41
Н'Ганга
41
Н'Ганга
11
Бойя
7
Морейра
22
Раве
22
Раве
7
Морейра
Остались в запасе
Гавр
Гренобль
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
1
Кристоф Рево
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
1
Кристоф Рево
ВР
Остались в запасе
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
15
Зоран Рендулич
ЦЗ
40
Ронан Ле Кром
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Гавр - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Жюль Дешасо
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