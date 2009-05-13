Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Сент-Этьен
Гавр - Сент-Этьен: обзор матча 13 мая 2009
Гавр
13.05.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 4
Завершен
Сент-Этьен
11'
М. Диалло
18'
М. Самбу
4'
Илан
46'
М. Баял Салл
69'
К. Миральяс
90'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:4!
Э. Ривьер
Замена
Г. Норбер
️️️️
С. Норо
Желтая карточка
Х. Алла
Замена
Э. Ривьер
️️️️
К. Миральяс
Замена
С. Монсоро
️️️️
Й. Беналуан
ГОЛ! 2:3!
К. Миральяс
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
Ж. Мишаль Лесаж
Желтая карточка
Й. Эндрю
Замена
Д. Жильотти
️️️️
Илан
ГОЛ! 2:2!
М. Баял Салл
Желтая карточка
Ф. Маранж
Желтая карточка
Э. Тавларидис
ГОЛ! 2:1!
М. Самбу
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Диалло
11'
ГОЛ! 0:1!
Илан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
24
Хасан Алла
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Илан
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
33
Мака Мэри
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
30
Пласид
28
Маранж
4
Самбу
6
Бака
3
Жилле
24
Алла
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
23
Норо
16
Диалло
22
Лесаж
3-2-2-1-2
40
Жано
26
Баял Салл
29
Беналуан
21
Эндрю
35
Дабо
20
Тавларидис
8
Ландрен
55
Машаду
10
Пайет
87
Миральяс
25
Илан
23
Норо
27
Норбер
27
Норбер
23
Норо
22
Лесаж
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
22
Лесаж
25
Илан
13
Жильотти
13
Жильотти
25
Илан
29
Беналуан
6
Монсоро
6
Монсоро
29
Беналуан
87
Миральяс
97
Ривьер
97
Ривьер
87
Миральяс
Остались в запасе
Гавр
Сент-Этьен
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
33
Мака Мэри
ЦЗ
1
Кристоф Рево
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
33
Мака Мэри
ЦЗ
1
Кристоф Рево
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Лоран Руссе
Статистика матча Гавр - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Жюль Дешасо
Новости команд
Все
Гавр
Сент-Этьен
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+