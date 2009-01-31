Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Нанси
Гавр - Нанси: обзор матча 31 января 2009
Гавр
31.01.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 3
Завершен
Нанси
12'
А. Алассан
90'
А. Алассан
16'
Ж. Фере
31'
Ж. Бризон
90'
Л. Н'Гуэмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Нанси
Замена
Л. Н'Гуэмо
️️️️
Б. Гаванон
ГОЛ! 2:3!
Л. Н'Гуэмо
ГОЛ! 2:2!
А. Алассан
Замена
О. Давидас
️️️️
Л. Нестор
Замена
М. Зерка
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
Ж. Брасильяно
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
Ж. Фере
Желтая карточка
Н. Дьез
Желтая карточка
Ф. Бьянкалани
Замена
С. Норо
️️️️
Д. Айт Бен Идир
Желтая карточка
П. Франкур
Желтая карточка
Ж. Бризон
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бризон
Желтая карточка
Д. Айт Бен Идир
16'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фере
ГОЛ! 1:0!
А. Алассан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
0
Фредерик Бьянкалани
ЛЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
18
Абассе Ба
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
Нанси
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
19
Монсеф Зерка
ЦФ
4-3-3
1
Рево
28
Маранж
4
Франкур
6
Бака
14
Нестор
24
Алла
7
Дьез
6
Айт Бен Идир
16
Диалло
7
Алассан
22
Лесаж
4-4-2
1
Брасильяно
20
Кретьен Бассер
13
Макалусо
17
Луис
0
Бьянкалани
27
Бризон
24
Гаванон
6
Беренге
25
Фере
22
Диа
15
Хаджи
14
Нестор
10
Давидас
10
Давидас
14
Нестор
6
Айт Бен Идир
23
Норо
23
Норо
6
Айт Бен Идир
24
Гаванон
21
Н'Гуэмо
21
Н'Гуэмо
24
Гаванон
25
Фере
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
25
Фере
22
Диа
19
Зерка
19
Зерка
22
Диа
Остались в запасе
Гавр
Нанси
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
21
Дамьен Флориан Тиксье
ЦЗ
3
Николя Жилле
ЦЗ
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
Остались в запасе
12
Жоффре Адже
ЦЗ
22
Элдер
ЦЗ
10
Вейгар Палль Гуннарссон
ВР
16
Дамьен Грегорини
ВР
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Гавр - Нанси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жюль Дешасо
Новости команд
Все
Гавр
Нанси
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Заявление Сафонова после матча с «Гавром»
31 октября
2
Сафонов получил оценку за игру с «Гавром»
31 октября
5
Стала известна оценка Сафонова за игру с «Гавром»
30 октября
4
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+