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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Гавр
Сент-Этьен - Гавр: обзор матча 06 декабря 2008
Сент-Этьен
06.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Гавр
75'
Д. Пайет
80'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Гавр
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Замена
К. Миральяс
️️️️
Илан
Замена
Д. Пайет
️️️️
Д. Жильотти
Желтая карточка
Й. Беналуан
Замена
Й. Эндрю
️️️️
Л. Перрен
18'
Желтая карточка
Б. Полис
16'
Желтая карточка
Ж. Мишаль Лесаж
0'
Замена
Г. Норбер
️️️️
Л. Нестор
0'
Замена
Э. Набуан
️️️️
Ж. Фонтен
0'
Замена
Х. Алла
️️️️
Я. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Йоан Откер
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
25
Илан
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
5
Жереми Энен
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
20
Бенжамин Полис
ЦЗ
7
Николя Дьез
ЦП
32
Жан-Паскаль Фонтен
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
7
Амаду Алассан
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Сент-Этьен
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
10
Димитри Пайет
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
18
Абассе Ба
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
27
Гийом Норбер
ЦП
24
Хасан Алла
ЦП
17
Никола Никежич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
3-4-3
40
Жано
29
Беналуан
27
Варро
24
Перрен
8
Матюиди
17
Откер
28
Мацуи
55
Машаду
18
Гомис
25
Илан
13
Жильотти
4-3-3
1
Рево
14
Нестор
4
Самбу
20
Полис
5
Энен
7
Дьез
32
Фонтен
6
Айт Бен Идир
10
Боли
7
Алассан
22
Лесаж
13
Жильотти
10
Пайет
10
Пайет
13
Жильотти
24
Перрен
21
Эндрю
21
Эндрю
24
Перрен
25
Илан
87
Миральяс
87
Миральяс
25
Илан
14
Нестор
27
Норбер
27
Норбер
14
Нестор
10
Боли
24
Алла
24
Алла
10
Боли
32
Фонтен
31
Набуан
31
Набуан
32
Фонтен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Гавр
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
17
Никола Никежич
ЦФ
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
40
Папе Абдулай Кулибали
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
17
Никола Никежич
ЦФ
18
Абассе Ба
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча Сент-Этьен - Гавр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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