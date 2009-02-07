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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гавр - Ренн
Гавр - Ренн: обзор матча 07 февраля 2009
Гавр
07.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
90'
А. Алассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гавр - Ренн
ГОЛ! 1:0!
А. Алассан
Замена
Ж. Мишаль Лесаж
️️️️
С. Норо
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
О. Давидас
️️️️
М. Диалло
Замена
Р. Данзе
️️️️
О. Томер
Желтая карточка
Р. Фанни
Желтая карточка
М. Самбу
Желтая карточка
О. Томер
Замена
М. Сов
️️️️
А. Гьян
20'
Желтая карточка
К. Боканегра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
1
Кристоф Рево
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Петер Франкур
ЦЗ
4
Массамба Самбу
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
24
Хасан Алла
ЦП
7
Николя Дьез
ЦП
23
Стефан Норо
ЦП
7
Амаду Алассан
ЦФ
16
Мамаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
0
Микаэль Пажис
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Гавр
30
Джонни Пласид
ВР
18
Абассе Ба
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
10
Оливье Давидас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
22
Жан Мишаль Лесаж
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Ренн
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
3-2-3-2
1
Рево
4
Самбу
6
Бака
6
Анин
28
Маранж
4
Франкур
24
Алла
7
Дьез
23
Норо
16
Диалло
7
Алассан
4-3-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
13
Ханссон
12
Мангане
3
Боканегра
0
Пажис
18
Лемуан
25
Мбиа
22
Томер
7
Бриан
3
Гьян
23
Норо
22
Лесаж
22
Лесаж
23
Норо
16
Диалло
10
Давидас
10
Давидас
16
Диалло
22
Томер
29
Данзе
29
Данзе
22
Томер
18
Лемуан
0
Шейру
0
Шейру
18
Лемуан
3
Гьян
17
Сов
17
Сов
3
Гьян
Остались в запасе
Гавр
Ренн
18
Абассе Ба
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
18
Абассе Ба
ЦЗ
14
Лоик Нестор
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
99
Патрис Люзи
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Гавр - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Пула
(Шартьели)
Стадион:
Жюль Дешасо
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