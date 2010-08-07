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    Владимир Глухов - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Владимир
    Отчество Михайлович
    Фамилия Глухов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1990 (32 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь (мол) 17 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 80' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.11.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.11.2010 76' -90' Локомотив (мол) (Москва) 6:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    06.11.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.10.2010 81' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    22.10.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    16.10.2010 66' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    29.08.2010 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    13.08.2010 68' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    07.08.2010 80' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    20.07.2010 90' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    16.07.2010 65' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    08.07.2010 46' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    09.05.2010 79' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.05.2010 74' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    01.05.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.04.2010 1' -46' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    16.04.2010 46' -90' 1:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    10.04.2010 1' -66' Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    02.04.2010 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.03.2010 1' -59' Раменское (Раменское ) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    13.03.2010 1' -73' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    60'
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