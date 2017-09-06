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    Ирек Ганиев - статистика

    #88 | Защитник
    Имя Ирек
    Отчество Кутдусович
    Фамилия Ганиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1986 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 13 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Сочи (Сочи)
    12.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    21.10.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    14.10.2017 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    07.10.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    30.09.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 Был в запасе Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    16.09.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Енисей (Красноярск)
    8'
    10.09.2017 72' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    06.09.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    02.09.2017 1' -90' Тамбов (Тамбов) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.08.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    19.08.2017 70' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.08.2017 1' -84' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    09.08.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    30.07.2017 1' -75' Волгарь (Астрахань) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    54' 75'
    26.07.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Химки (Химки)
    22.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.07.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    08.07.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Авангард (Курск)
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