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    Дмитрий Зарва - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Зарва
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июня 1985 (37 лет)
    Рост 192
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 15 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2014 62' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    18.11.2014 80' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    14.11.2014 1' -46' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сочи (Сочи)
    08.11.2014 68' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    02.11.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 2:1 Волга (Нижний Новгород)
    11.10.2014 89' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    05.10.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.09.2014 90' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    20.09.2014 85' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    13.09.2014 79' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Томь (Томск)
    07.09.2014 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    24.08.2014 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 3:1 Химик (Дзержинск)
    17.08.2014 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Тюмень (Тюмень)
    10.08.2014 82' -90' Тюмень (Тюмень) 0:1 Луч (Владивосток)
    03.08.2014 62' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    76'
    27.07.2014 82' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Енисей (Красноярск)
    19.07.2014 78' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    12.07.2014 43' -90' Тюмень (Тюмень) 1:4 Оренбург (Оренбург)
    06.07.2014 81' -90' Волгарь (Астрахань) 2:2 Тюмень (Тюмень)
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