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Евгений Духнов
Статистика
Евгений Духнов - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1986 (40)
#28 | Полузащитник
172 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
16
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
19.11.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
1' - 58'
45'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
62' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
45' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 55'
15'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
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