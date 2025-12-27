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Динамо
Хуан Хосе Касерес
Новости
€ 5 млн
Хуан Хосе Касерес - новости
Динамо
1 июня 2000 (26)
#4 | Защитник
177 см
Парагвай | Аргентина
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Трансферы
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
10 сентября
Защитник «Динамо» отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
24 августа
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
Касерес из «Динамо» сравнил уровень Мбаппе и Соболева
30 июля
Защитник «Динамо» отреагировал на интерес «Барселоны»
30 июля
2
Стала известна позиция «Барселоны» по игроку «Динамо»
28 июля
«Барселона» заинтересовалась защитником «Динамо»
26 июля
4
Динамовец Касерес раскрыл, что сказал ему Мбаппе во время перепалки
5 июля
10
Мбаппе подружился с игроком «Динамо»
5 июля
Фото
Футболист из РПЛ лидирует на ЧМ‑2026 по отборам и выигранным единоборствам
24 июня
1
Игрок РПЛ установил два рекорда ЧМ-2026
20 июня
2
Список всех игроков РПЛ на ЧМ-2026
2 июня
4
Опубликован итоговый состав сборной Парагвая на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ
1 июня
1
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
23 мая
7
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
13 апреля
1
Динамовец Касерес поделился душевным воспоминанием о Жиркове
25 января
Пономарев назвал худшего защитника РПЛ в 2025 году: «Он не должен играть в футбол»
2025.12.27 22:36
5
Пономарев оскорбил игроков «Динамо»
2025.12.05 18:25
4
Защитник «Динамо» рассказал, что Карпин ругался в раздевалке после ничьей с «Балтикой»
2025.07.28 11:09
4
Фото
Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3
2025.06.04 15:56
3
Игрок «Динамо» – о неназначенном пенальти в матче со «Спартаком»: «Возможно, рука у Касереса и была»
2025.05.13 12:28
Опубликована сборная 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.21 12:55
3
Фото
Только один игрок из РПЛ попал в символическую сборную мартовских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.03.27 20:01
Топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ
2025.03.19 18:18
4
Новичок «Динамо» ответил на вопрос о влиянии политического аспекта на его трансфер
2025.02.25 13:53
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в РПЛ в 2025 году
2025.02.21 23:11
1
Касерес – о «Динамо»: «Я приехал в лучший клуб России»
2025.02.20 10:55
7
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
7
Упущенная победа России, итоговое решение Роналду по сборной Португалии, Мбаппе решил покинуть «Реал» и другие новости
02:00
Фото
Месси получил почетную докторскую степень перед прощальным матчем за сборную Аргентины
01:35
Тюкавин высказался о завершении карьеры Овечкина в НХЛ
01:20
Тренер Португалии Жезуш отреагировал на заявление Роналду
00:45
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
00:36
Только шесть игроков забили за сборную больше голов, чем Кейн
00:31
Мостовой сделал выбор между Овечкиным и Дзюбой
Вчера, 23:54
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
Вчера, 23:36
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
Вчера, 23:23
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