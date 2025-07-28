Защитник «Динамо» рассказал, что Карпин ругался в раздевалке после ничьей с «Балтикой»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес рассказал о поведении главного тренера команды Валерия Карпина после домашнего матча 1-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1).
– После матча с «Балтикой» все футболисты «Динамо» выходили в ужасном настроении, все были поникшие. Что было в раздевалке? Валерий Георгиевич рвал и метал?
– Конечно. Он сильно ругался, потому что мы провели плохой матч. Если смотреть с другой стороны, ничья тоже была важна, чтобы начать новый сезон. Мы хоть одно очко набрали.
- Во 2-м туре «Динамо» дома победило «Ростов» со счетом 1:0.
- Бело-голубые занимают 7-е место в РПЛ с 4 очками после двух туров.
Источник: «Матч ТВ»