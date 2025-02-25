Новичок «Динамо» ответил на вопрос о влиянии политического аспекта на его трансфер

Новый защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес признался, что не думал о переходе в московский клуб с политической точки зрения.
– Всякие политические моменты не смущали?
– Я об этом вообще не думал, для меня самое главное – футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, большой спортивный вызов.
А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится.
- Динамовцы объявили о покупке Касереса 19 февраля.
- Они заплатили «Ланусу» 4 миллиона евро.
- Зарплата парагвайца составит 800 тысяч евро в год + бонусы.