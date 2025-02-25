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  • Новичок «Динамо» ответил на вопрос о влиянии политического аспекта на его трансфер

Новичок «Динамо» ответил на вопрос о влиянии политического аспекта на его трансфер

Новый защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес признался, что не думал о переходе в московский клуб с политической точки зрения.

– Всякие политические моменты не смущали?

– Я об этом вообще не думал, для меня самое главное – футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, большой спортивный вызов.

А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится.

  • Динамовцы объявили о покупке Касереса 19 февраля.
  • Они заплатили «Ланусу» 4 миллиона евро.
  • Зарплата парагвайца составит 800 тысяч евро в год + бонусы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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1740482349
Да,мы все умрём,но каждый в свой срок.При "вечно живой" политике.
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