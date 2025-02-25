Новичок «Динамо» ответил на вопрос о влиянии политического аспекта на его трансфер

Новый защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес признался, что не думал о переходе в московский клуб с политической точки зрения.

– Всякие политические моменты не смущали?

– Я об этом вообще не думал, для меня самое главное – футбол. Переход в «Динамо», как уже сказал, большой спортивный вызов.

А насчет политики... Думаю, что скоро все это закончится.