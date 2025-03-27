Только один игрок из РПЛ попал в символическую сборную мартовских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

КОНМЕБОЛ представил символическую сборную мартовских матчей отбора ЧМ-2026.
В команде есть один представитель РПЛ – Хуан Касерес из «Динамо», выступающий за Парагвай.
Вратарь: Серхио Рочет (Уругвай).
Защитники: Хуан Касерес, Омар Альдрете (оба – Парагвай), Вильям Пачо (Колумбия), Николас Тальяфико (Аргентина).
Полузащитники: Хулио Энкисо (Парагвай), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (оба – Аргентина).
Нападающие: Эннер Валенсия (Колумбия), Хосе Саломон Рондон (Венесуэла), Хулиан Альварес (Аргентина).
Источник: твиттер КОНМЕБОЛ