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Только один игрок из РПЛ попал в символическую сборную мартовских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Сегодня, 20:01

КОНМЕБОЛ представил символическую сборную мартовских матчей отбора ЧМ-2026.

В команде есть один представитель РПЛ – Хуан Касерес из «Динамо», выступающий за Парагвай.

Вратарь: Серхио Рочет (Уругвай).

Защитники: Хуан Касерес, Омар Альдрете (оба – Парагвай), Вильям Пачо (Колумбия), Николас Тальяфико (Аргентина).

Полузащитники: Хулио Энкисо (Парагвай), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (оба – Аргентина).

Нападающие: Эннер Валенсия (Колумбия), Хосе Саломон Рондон (Венесуэла), Хулиан Альварес (Аргентина).

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Источник: твиттер КОНМЕБОЛ
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Россия. Премьер-лига Динамо Парагвай Касерес Хуан Хосе
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