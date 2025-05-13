Игрок «Динамо» – о неназначенном пенальти в матче со «Спартаком»: «Возможно, рука у Касереса и была»

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Александров высказался о спорном эпизоде в матче со «Спартаком» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

Судья Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота бело‑голубых на 81‑й минуте матча после возможной игры рукой в своей штрафной Хуана Хосе Касереса. Игроки «Спартака» и главный тренер Деян Станкович настаивали, что мяч попал защитнику в руку.

– Был ли пенальти в ваши ворота?

– Я не особо видел эпизод со своей точки. Возможно, рука у Касереса и была. Но я действительно не очень хорошо видел эпизод, так что судье виднее.