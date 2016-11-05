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Вячеслав Чадов
Статистика
Вячеслав Чадов - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1986 (39)
#15 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
05.11.2016
Нефтехимик
1' - 20'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тамбов
0 : 0
30.10.2016
Нефтехимик
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тосно
4 : 2
15.10.2016
Нефтехимик
67' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нефтехимик
1 : 2
08.10.2016
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
2 : 2
26.09.2016
Сокол
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Луч
1 : 0
17.09.2016
Нефтехимик
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
03.09.2016
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 4
28.08.2016
Кубань (ЛФЛ)
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нефтехимик
1 : 0
17.08.2016
Мордовия
1' - 53'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Зенит-2
2 : 2
13.08.2016
Нефтехимик
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.08.2016
Cибирь
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
31.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
27.07.2016
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо
3 : 1
23.07.2016
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0 : 0
16.07.2016
СКА-Хабаровск
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
0 : 1
11.07.2016
Нефтехимик
1' - 60'
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